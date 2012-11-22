〔欧元债市〕希腊公债上扬,因预计国际贷款人将达成希腊援助协议

* 对援助协议的乐观情绪推动希腊公债收益率走低

* 西班牙公债收益率走低,今日标售拉开2013年融资的帷幕

* 公债市场仍预计西班牙将求助

路透伦敦11月22日电---希腊公债收益率周四跌至该国3月债务重组以来的最低水平,因对国际贷款人将就如何降低希腊债务水平达成一致的乐观情绪继续在今日淡静的交投中主导市场.

国际贷款人一直未能就削减希腊债务计划达成一致.不过,欧盟执委雷恩表示,欧元区财长应能在周一签署协议,批准向希腊发放新一轮贷款.这缓解了市场的忧虑.

有关希腊将很快获得贷款的预期推动希腊公债收益率连跌第10日,受助于市场臆测希腊将利用所获资金回购民间投资者所持公债.

2023年2月到期的公债收益率GR10YT=TWEB跌逾0.5个百分点,至日低16.164%,为3月此批公债发行以来最低.当时发行这批公债是债务重组计划的一部分.

欧元区债市成交清淡,很多市场人士因美国市场关闭而离场观望.今日是美国感恩节假期,金融市场休市一天.

不过,西班牙公债大涨,因该国进行的三年,五年和九年期公债标售获强劲需求.此轮标售共筹集38.8亿欧元资金,超过原定目标.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌6个基点,报5.67%,继续从本周初超过6%的水平回落.

西班牙已实现了2012年融资目标,今日的标售揭开了2013年融资活动的帷幕.

德债期货FGBLc1收高4个跳动点,至142.21,过去两日累计回落83个跳动点.技术图表直指,德债可能进一步走低,因跌穿100日移动均线切入位142.34.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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