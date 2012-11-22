〔英国债市〕在交投清淡中上涨,关注希腊协议

路透伦敦11月22日电---英国公债价格周四在交投清淡中小幅上涨,国际贷款方在援助希腊的问题上仍存在意见分歧之际,投资人不愿意大举建仓.

交投清淡,国美国为感恩节假期.

国际贷款方尚未就发放更多援助贷款,使希腊避免破产达成协议,不过,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,预期周一将签署协议.

12月英债期货FLGZ2收高11个跳动点,结算价报119.43,而可比德债期货FGBLZ2几无变动.

英国债务管理局(DMO)透过银团出售32.5亿英镑2044年到期的通膨保值公债,吸引了总计约60亿英镑的需求.

英国工业联盟(CBI)周四公布,11月总工业订单差值为负21(路透调查预估为负19),10月为负23.[ID:nST0578869]英债对此无甚反应.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1个基点至1.84%.较可比德债利差EU10YT=RR略为缩窄,至41基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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