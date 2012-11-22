〔金属期市〕期铜上涨,受中国经济前景及美元下跌带动

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 汇丰中国11月制造业PMI初值升至13个月高位
* 欧元兑美元升至两周高点
* 美国因感恩节假期休市
路透伦敦11月22日电---期铜周四上涨,此前最大消费国中国的制造业数据提振对该国经济增速的乐观情绪,且美元兑欧元下跌也扶助推高金属价格.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,715美元,上日收报7,692美元.交投清淡,因美国为感恩节假期.
在LME场内交易中,交投减少,因巴克莱决定退出场内交易,将所有基本金属业务转移到其电子平台.
过去两个月铜价未能摆脱下行趋势,自9月19日触及8,422美元峰值后累计下跌8%.
周四初步数据显示中国11月制造业在13个月来首次扩张,此为中国经济增长在经历七个季度放缓后再度加速的迹象,令投资人感到鼓舞.
中金公司的分析师孔庆影说,预期铜消费将逐渐改善."我们预期短期供应面压力犹在,直至需求出现更大幅度的增长,可能在2013年第二季,"她在研究报告中说.
"整体而言,我们预期今年中国铜消费将增长4.1%,2013年增幅进一步扩大至4.9%,因经济成长加快且降低库的趋势接近尾声."
欧元走强也提振铜价.对最终将达成希腊援助协议的预期及数据显示欧元区11月制造业活动萎缩程度没有预期的严重,令欧元上涨.欧元兑美元触及两周高位.
三个月期铝CMAL3收报每吨1,944.5美元,上日报每吨1,930美元.三个月期锌CMZN3收在每吨1,925美元,上日报1,917美元.
三个月期铅CMPB3收报2,165美元,上日收报2,150美元.三个月期镍CMNI3收报每吨16,550美元,上日收报17,000美元.三个月期锡CMSN3收报时没有成交,最后买盘报20,455美元,上日收报20,425美元.
以下为1707 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 350.05 0.45 +0.13 344.75 1.54
LME期铝 1942.75 12.75 +0.66 2020.00 -3.82
LME期铜 7715.50 23.50 +0.31 7600.00 1.52
LME期铅 2163.25 13.25 +0.62 2034.00 6.35
LME期镍 16545.00 -455.00 -2.68 18650.00 -11.29
LME期锡 20460.00 35.00 +0.17 19200.00 6.56
LME期锌 1923.50 6.50 +0.34 1845.00 4.25
上海期铝 15335.00 30.00 +0.20 15845.00 -3.22
上海期铜 56040.00 140.00 +0.25 55360.00 1.23
上海期锌 14995.00 45.00 +0.30 14795.00 1.35
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。