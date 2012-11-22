〔金属期市〕期铜上涨,受中国经济前景及美元下跌带动

* 汇丰中国11月制造业PMI初值升至13个月高位

* 欧元兑美元升至两周高点

* 美国因感恩节假期休市

路透伦敦11月22日电---期铜周四上涨,此前最大消费国中国的制造业数据提振对该国经济增速的乐观情绪,且美元兑欧元下跌也扶助推高金属价格.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,715美元,上日收报7,692美元.交投清淡,因美国为感恩节假期.

在LME场内交易中,交投减少,因巴克莱决定退出场内交易,将所有基本金属业务转移到其电子平台.

过去两个月铜价未能摆脱下行趋势,自9月19日触及8,422美元峰值后累计下跌8%.

周四初步数据显示中国11月制造业在13个月来首次扩张,此为中国经济增长在经历七个季度放缓后再度加速的迹象,令投资人感到鼓舞.

中金公司的分析师孔庆影说,预期铜消费将逐渐改善."我们预期短期供应面压力犹在,直至需求出现更大幅度的增长,可能在2013年第二季,"她在研究报告中说.

"整体而言,我们预期今年中国铜消费将增长4.1%,2013年增幅进一步扩大至4.9%,因经济成长加快且降低库的趋势接近尾声."

欧元走强也提振铜价.对最终将达成希腊援助协议的预期及数据显示欧元区11月制造业活动萎缩程度没有预期的严重,令欧元上涨.欧元兑美元触及两周高位.

三个月期铝CMAL3收报每吨1,944.5美元,上日报每吨1,930美元.三个月期锌CMZN3收在每吨1,925美元,上日报1,917美元.

三个月期铅CMPB3收报2,165美元,上日收报2,150美元.三个月期镍CMNI3收报每吨16,550美元,上日收报17,000美元.三个月期锡CMSN3收报时没有成交,最后买盘报20,455美元,上日收报20,425美元.

以下为1707 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.05 0.45 +0.13 344.75 1.54

LME期铝 1942.75 12.75 +0.66 2020.00 -3.82

LME期铜 7715.50 23.50 +0.31 7600.00 1.52

LME期铅 2163.25 13.25 +0.62 2034.00 6.35

LME期镍 16545.00 -455.00 -2.68 18650.00 -11.29

LME期锡 20460.00 35.00 +0.17 19200.00 6.56

LME期锌 1923.50 6.50 +0.34 1845.00 4.25

上海期铝 15335.00 30.00 +0.20 15845.00 -3.22

上海期铜 56040.00 140.00 +0.25 55360.00 1.23

上海期锌 14995.00 45.00 +0.30 14795.00 1.35

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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