〔全球金市〕金价小升,因股市上涨及美元下跌

* 中国和欧元区经济数据公布后,股市上涨,美元回落

* 焦点仍在美国财政悬崖,美国股市因感恩节假期休市

* 交易员称今年印度黄金需求高于预期

路透伦敦11月22日电---金价周四小升,因中国制造业数据良好,且寄望希腊纾困协议最终达成,提振股市,推高欧元兑美元至三周高位.

不过,金价留守在狭窄区间内,交投清淡,因美国感恩节假期,美股休市.

1855GMT,现货金XAU=小涨0.09%,报每盎司1,730美元.

美国黄金GCcv1升0.08%,报1,729.50美元.COMEX黄金成交量不到3万口,约为平日的五分之一.

欧元进一步上涨,全球股市延续一周来的涨势,因中国和美国制造业数据增强对成长前景的信心,而欧元区数据不如一些人原先所想的疲弱.

数据显示中国11月制造业采购经理人指数(PMI)升至50.4的13个月高位,而欧元区数据显示11月制造业活动萎缩步伐小于预期.[ID:nSB2110783][ID:nSB2111969]

"金市很可能呈横盘走势,除非美国财政悬崖有明确的消息,"Natixis分析师Nic Brown所指的是明年初实施6,000亿美元增税及削支方案,该计划可能令美国经济重陷衰退.

投资人称印度和中国黄金需求的韧性支持金价.

贵金属交易商Sharps Pixley的首席执行Ross Norman说,今年印度实货黄金需求好于预期,尽管黄金进口税上升及雨季降雨减少,后者会影响农夫收入及黄金买需.

"在实货黄金需求方面,市场有一些新的多头入市,"他说.

现货银XAG=下滑0.15%,至每盎司33.28美元,此前触及逾一个月最高.今年迄今白银上升逾20%,领升贵金属.

现货铂金(白金)XPT=上涨0.4%,报每盎司1,579.60美元;现货钯金XPD=劲扬1.9%,至每盎司653.60美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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