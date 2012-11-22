〔加拿大股市〕因RIM暴涨连升五天,成交清淡

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透多伦多11月22日电---加拿大股市周四攀升至逾一周高位,因Research In Motion Ltd RIM.TO暴涨17%,受助于对公司新的黑莓机的希望升温,且对业绩的预期提振金融股.
数据显示中国11月制造业扩张,此为对加拿大资源需求增加的迹象,也对加拿大股市带来支持.
Research In Motion急升17.3%,至12.00加元,此前National Bank Financial将该公司目标价上调至15加元,称在推出新款手机黑莓机前,"行业积累正面人气."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE连升第五天,收高53.04点,或0.44%,成为12,153.10点.稍早触及11月13日来最高的12,171.20点.
10大类股全线上涨.
成交量略低于平常水平,因美国感恩节假期,当地股市休市.多伦多证交所约有1.24亿股易手,10月日成交均值为2.819亿股.
金融市场小升0.3%,连升第五天,加拿大银行业将在下周公布季度业绩.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。