更正:〔加拿大股市〕因RIM暴涨连升五天,成交清淡

(更正:第三段译文有误,应为上调至15"美元",而非上调至15"加元")

路透多伦多11月22日电---加拿大股市周四攀升至逾一周高位,因Research In Motion Ltd RIM.TO暴涨17%,受助于对公司新的黑莓机的希望升温,且对业绩的预期提振金融股.

数据显示中国11月制造业扩张,此为对加拿大资源需求增加的迹象,也对加拿大股市带来支持.

Research In Motion急升17.3%,至12.00加元,此前National Bank Financial将该公司目标价上调至15美元,称在推出新款手机黑莓机前,"行业积累正面人气."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE连升第五天,收高53.04点,或0.44%,成为12,153.10点.稍早触及11月13日来最高的12,171.20点.

10大类股全线上涨.

成交量略低于平常水平,因美国感恩节假期,当地股市休市.多伦多证交所约有1.24亿股易手,10月日成交均值为2.819亿股.

金融市场小升0.3%,连升第五天,加拿大银行业将在下周公布季度业绩.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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