更正:〔加拿大股市〕因RIM暴涨连升五天,成交清淡

美国个股：卡特彼勒遭联邦执法机构搜查，盘初回落1.3%
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
(更正:第三段译文有误,应为上调至15"美元",而非上调至15"加元")
路透多伦多11月22日电---加拿大股市周四攀升至逾一周高位,因Research In Motion Ltd RIM.TO暴涨17%,受助于对公司新的黑莓机的希望升温,且对业绩的预期提振金融股.
数据显示中国11月制造业扩张,此为对加拿大资源需求增加的迹象,也对加拿大股市带来支持.
Research In Motion急升17.3%,至12.00加元,此前National Bank Financial将该公司目标价上调至15美元,称在推出新款手机黑莓机前,"行业积累正面人气."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE连升第五天,收高53.04点,或0.44%,成为12,153.10点.稍早触及11月13日来最高的12,171.20点.
10大类股全线上涨.
成交量略低于平常水平,因美国感恩节假期,当地股市休市.多伦多证交所约有1.24亿股易手,10月日成交均值为2.819亿股.
金融市场小升0.3%,连升第五天,加拿大银行业将在下周公布季度业绩.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透3月3日 - 美国联邦执法官员周四突击搜查卡特彼勒(Caterpillar)三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三处设施进行了搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透3月3日 - 全球最大广告集团WPP称，在实现2016年净销售增长目标后，2017年开局进展相对缓慢，集团将保守地为未来一年制定计划。