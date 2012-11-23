〔欧洲汇市〕英镑跌至一个月低位,因对希腊援助协议的冀望提振欧元

* 欧元/英镑触及一个月高位0.81085英镑,料升势受限

* 冀望希腊援助协议达成及德国数据改善,提振欧元

* 英国经济疲弱及QE风险使英镑承压

路透伦敦11月23日电---英镑兑欧元周五下跌至一个月低位,英镑贸易加权指数也跌至一个月低点,因投资人乐观预期希腊国际贷款人就该国援助计划接近达成协议,令欧元全线走强.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%,至0.81085英镑,为10月24日以来最高,仅略低于技术阻力位0.8109英镑,此为233日移动均线切入位.

根据英国央行数据,英镑兑欧元下跌,拉低英镑贸易加权指数=GBP跌至一个月低位83.3.欧元占该指数权重约50%.

"欧元/英镑可能还有进一步上行的空间.一旦希腊救助行动的路径明朗化,欧元可能上涨,"ETX Capital首席外汇经纪Richard Wiltshire说.

欧元进一步上涨,目标在10月峰值0.8165英镑,不过,技术图表显示这可能是很难升穿的强大阻力位,因为该水平位于55周移动均线之上.

周五有迹象显示,在如何较之前预估更大规模地削减希腊债务的问题上,国际贷款人朝作出让步迈进了一小步.

德国11月企业景气判断指数意外升至101.4,高于预期的99.5,也带动欧元上涨.

但交易商和分析师对预期该数据进一步上升持谨慎态度,因其他近期数据直指欧元区经济放缓加剧.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5946美元,低于周四触及的两周高位1.5978美元,且在狭窄区间内交投.交易商称从1.5980美元一直至1.60挂有卖盘.

投资人忧虑英国经济疲弱使英国央行再次放宽政策的可能性犹存,这可能打压英镑.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔在周五刊出的报纸专访中称,英国经济并未下行,但也尚未展现出十分强劲的成长迹象,他说英国央行可能"还需要相当一段时间"才会扭转量化宽松政策.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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