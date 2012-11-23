〔全球金市〕金价升1.3%至1,750美元以上,因美元走软及技术性买盘

* 现货金逾一个月来首次升穿50日移动均线

* 希腊援助希望及德国企业信心意外上升打压美元

* 交易商说大量和期权到期相关的买盘扶助金价

路透伦敦11月23日电---金价周五升穿每盎司1,750美元,为逾一个月来首次,劲扬1.3%,因美元走弱,及期权相关买盘触发黄金突破关键技术位.

金价在美国早盘小幅上升,之后突然急涨至50日移动均线上方,过去一个多月,金价一直未能升穿此一重要技术阻力位.

分析师称,周五涨势可能扶助金价升穿更重大阻力位1,800美元,此为金价自2011年9月升至1,920.30美元迄今未见的水准.

"升穿50日移动均线肯定是短期技术性突破.如果金价升至1,800美元上方,下一个真正的重大阻力将是之前创下的纪录高位大约1,900美元,"Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan说.

较之平日,周五市场走势可能更加波动,因交投清淡,美国周四感恩节假期,芝加哥商业交易所(CME)金属市场周五提早收市,美国股市只进行半天交易.

金价也受益于美元下跌1%,因欧元走强,受助于希腊救助计划希望及德国企业信心意外上升.

1724GMT,现货金XAU=上涨1.3%,报每盎司1,751.84美元.

COMEX美国12月期金GCZ2升23.90美元,报1,752.10美元,成交放量.下周五为12月合约首个交割通知日.

受青睐的12月COMEX期权于周二到期,相关买盘强劲也提振金价.交易商说,投资者大举买入执行价在1,750和1,800美元的看涨期权,可能增加金市的波动性,且提振金价.

黄金表现优于其他商品,美元走软提振商品期价.美元指数.DXY跌1%,可能录得五周来首周下跌.

其他贵金属方面,现货银XAG=升2.5%,至每盎司34.12美元.现货铂金(白金)XPT=上涨2%,报每盎司1,611.70美元;现货钯金XPD=上扬1.6%,至每盎司665.10美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1752.10 23.90 1.4% 11.8%

COMEX白银期货 SIN2 34.110 0.770 2.3% 22.2%

COMEX铂金期货 PLN2 1619.20 35.30 2.2% 15.7%

COMEX钯金期货 PAU2 668.15 16.85 2.6% 1.8%

现货金 XAU= 1751.84 22.79 1.3% 12.0%

现货银 XAG= 34.12 0.84 2.5% 23.2%

现货铂金 XPT= 1611.70 32.30 2.0% 15.7%

现货钯金 XPD= 665.10 10.70 1.6% 1.9%(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=