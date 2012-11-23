〔美国股市〕在科技股带领下收升,感恩节假期后提早休市

* 科技股上涨,交投清淡

* 标普500指数录得年内表现第二好的一周

* 零售股成为市场焦点,关注黑色星期五的销售情况

* 希腊称IMF降低了该国的减债目标

* 道指收高1.4%,标普500指数收高1.3%,Nasdaq指数上升1.4%

路透纽约11月23日电---美国股市周五连续第五个交易日收涨,得益于投资者买入近来遭重挫的大型科技公司股票.适逢假期提前收市,市场交投清淡.

迹象显示债负沉重的希腊获发援助资金会谈取得进展,令市场人士感到鼓舞,而且他们纷纷买入美国零售股,因黑色星期五开始了假日购物季.

美国股市提早收市,且周四休市,因感恩节假期.

成交量为年内最小.大科技股攀升,因投资人利用日内上行动能增加科技股头寸,扶助标普500指数录得2012年迄今表现第二好的一周.

"那些离场观望,等待类似部份科技股刚出现的回调机会的人,正在寻找一切短暂的价格涨势作为买入这些股票的"信号","Schaeffer's Investment Research研究部董事Todd Salamone说.

微软(MSFT.O)扶助提振Nasdaq指数,该股劲涨2.8%,至27.70美元,苹果(AAPL.O)上扬1.7%,至571.50美元.

从9月中至11月中,标普科技类股.GSPT下跌约13%,在此期间,大盘也走低.

Research in Motion RIMM.O急升,因投资人乐观认为该公司即将推出的新款黑莓机10将可和苹果的iPhone和Android智能手机展开竞争.RIM暴涨13.6%,至11.66美元.

希腊称国际货币基金组织(IMF)降低希腊减债目标,暗示国际贷款人接近就向希腊发放救助贷款达成协议.但参与会谈的其他消息人士警告称,资金缺口较希腊所说的大得多.

欧元区财长,IMF和欧洲央行本周稍早未能就如何降低希腊债务至可持续水平达成一致,将在周一进行第三轮会谈,努力解决问题.

道琼工业指数.DJI上涨172.79点,或1.35%,至13,009.68点;标准普尔500指数.SPX上升18.12点,或1.30%,至1,409.15点.Nasdaq指数.IXIC涨40.30点,或1.38%,至2,966.85点.

标普500指数结束连跌两周的頽势,本周上升3.6%.本月稍早美股下跌,因忧虑美国1月将实施的税务及支出调整举措的影响,但本周对政客将达成协议以避开所谓的财政悬崖的冀望扶助股市收复部份失地.

标普500指数和Nasdaq指数均自11月6日来首次收在关键技术水平以上,可能将带来额外支持.道琼工业指数收在13,000点上方,标准普尔500指数升穿1,400点.

本周,道指上扬3.3%,,Nasdaq指数上扬4%,后者在之前六周连续下跌.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约28亿股,今年迄今日成交均值为逾60亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股之比为2,407:469,Nasdaq市场则为1,775:548.

零售股上涨,投资人等待黑色星期五消费者支出的数据,零售商纷纷推出促销及打折举措来吸引消费者.

美国感恩节后第二天为黑色星期五,这一天揭开了圣诞节购物季的帷幕.全美零售商联合会预期今年假日季销售将增长4.1%,上年同期为增长5.6%.

如果黑色星期五这一天客流量及销售额都十分强劲,"通常预示着假日季(销售)将符合预期,"BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说.

沃尔玛(WMT.N)上扬1.9%,至70.20美元,Target(TGT.N)涨1.2%,至64.48美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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