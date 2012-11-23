〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因美元走疲而收高,本周升2.7%

路透11月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五适逢假期提前收市,日内收高,得益于美元走疲和世界主要大豆买家中国经济数据乐观.

CBOT-12月大豆期货合约在周五收盘时到期.

市场围绕希腊金援的乐观情绪,憧憬美国两党议员能就避免财政危机达成一致,且数据显示全球经济前景正在改善,这些因素压低美元,并推动大宗商品等风险资产在本周上扬.

本周,CBOT大豆期货Sc1收高2.7%,摆脱连续三周下滑并跌至五个月低位的颓势.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.[ID:nSB2110783]

但也有利空消息.一项路透调查显示,本市场年度中国大豆进口增速将创下六年来最慢,因需求低迷和大豆压榨利润偏弱,影响了中国的大豆进口.[ID:nSB2113135]

交易员称,美国墨西哥湾沿岸船运现货大豆在周五清早多数持稳,因农户惜售.

交易员继续关注密西西比河,担忧水位偏低可能拖慢航运.美国海岸警卫队称,预料在密苏里州圣路易斯和伊利诺伊州Cairo之间的河道不会封闭,但在一些地点可能对拖拽船舶的型号进行限制.

美国农业部(USDA)公布,上周美国大豆出口销售54.36万吨,与行业人士40-65万吨的预期区间相符.

USDA公布上周美国豆粕销售19.78万吨,略低于业界预估的20-30万吨.

USDA并称,上周美国豆油销量为12.4万吨,远高于行业预估的5-7万吨.

USDA周五通过每日报告系统证实,向未具名目的地出售2万吨美国豆油,2012/13年交付.

工会官员称,阿根廷Rosario港区的四座大豆加工厂内,有三座工厂的大豆压榨工人周五结束了短暂罢工,但与出口公司邦吉(Bunge)的谈判仍在继续.

巴西植物油行业协会(ABIOVE)将已收获2011/12年大豆产量预估从此前的6,680万吨调升至6,770万吨,该机构称,这意味着可供出口的大豆将增加80万吨.

指标CBOT-1月大豆合约SF3升10-1/2美分,报每蒲式耳14.18-3/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高0.7美元,报每短吨428.60美元,12月豆油合约BOc1收升0.51美分,报每磅49.04美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为53,975口,豆粕期货为34,498口,豆油期货为69,105口.

以下为CBOT农产品期货在1922 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 745.50 4.50 0.6% 15.3%

CBOT大豆Sc1 1418.75 10.50 0.8% 18.4%

CBOT豆粕SMc1 428.60 0.70 0.2% 38.5%

CBOT豆油BOc1 49.04 0.51 1.1% -5.9%

CBOT小麦Wc1 847.75 2.50 0.3% 29.9%

CBOT稻米RRc1 1503.50 20.50 1.4% 2.9%

EU小麦BL2H0 269.50 -0.75 -0.3% 33.1%

NYMEX原油期货CLc1 88.26 0.88 1.0% -10.7%

道琼工业指数.DJI 13,010 173 1.4% 6.5%

现货金XAU= 1751.30 22.25 1.3% 12.0%

欧元/美元EUR= 1.2974 0.0091 0.7% 0.2%

美元指数.DXY 80.2180 -0.7140 -0.9% 0.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 1090 6 0.6% -37.3%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)