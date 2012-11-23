〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,因美元下跌及出口销售强劲

路透芝加哥11月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨,交易商说,因美元疲弱及出口销售强于预期.

近月12月玉米合约Cc1触及两周高位7.49美元,且本周大幅收升2.4%.

美国农业部(USDA)称,上周出口销售958,600吨美国玉米,高于分析师预估的300,000-450,000吨.

"玉米和小麦需求意外强劲,"Midwest Market Solutions总裁Brian Hoops说,"市场的确需要一些提振价格的因素,这些因素终于出现了."

交易商称,美国玉米出口应该在今年录得数十年来最大跌幅后反弹,因全球玉米市场的竞争对手,南美及黑海地区的玉米供应较少.一些一直购买美国玉米的买家在今年夏季转向其他玉米供应国,因美国玉米价格高企.

乌克兰农业部长周五称,因出口接近关键限制水平,该国粮食交易商准备非正式地停止制粉小麦出口,以保护国内小麦市场,因该国小麦收成不佳.

阿根廷农业部周四下调其玉米种植面积预估5.4%,至470万公顷.

周五交易时间因感恩节假期缩短.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升4-1/2美分,报每蒲式耳7.45-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为132,843口.(完)

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