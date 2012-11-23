〔美国债市〕公债价格在清淡交投中走低,因避险需求减少

* 投资者关注美国预算,希腊援助和中东局势

* 下周将有990亿美元新债入市,加重了市场的卖压

* 感恩节假期后成交清淡,市场今日提前休市

路透纽约11月23日电---美国公债价格周五回落,感恩节过后,市场成交清淡,美国股市攀升使避险需求减少,因市场冀望国际贷款人将很快达成协议,向希腊发放下一批援助贷款.

以色列和哈马斯在加沙停火也令部分投资者感到宽慰,他们曾担忧双方在加沙地带的冲突将扩散至整个中东地区,并进而影响石油供应.

"债市出现部分避险交易,"R.W. Pressprich & Co.美国公债和机构债交易部主管Larry Milstein表示.

尽管公债价格周五走低,公债收益率正好处于近期区间的中部,下周,将有990亿美元公债入市.

美国财政部下周二将标售350亿美元两年期公债,周三将标售350亿美元五年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

"在下周前,交易商结清头寸.年底前,证券价格走势震荡,"Russell Investments的首席市场策略师Stephen Wood表示,"短期内,公债收益率将徘徊在目前的低位附近."

现货市场,指标10年期公债US10YT=RR价格回落4/32,收益率较周三收盘水平上扬1.3个基点,报1.693%.本周,10年期公债收益率五周来首度攀升.

周五为年内迄今成交额最低的交易日之一.在Tradeweb交易平台上,有近1,100亿美元的公债换手,较30日均值低42%.

美国三大股指上扬逾1%,标普500指数.SPX本周劲扬3.6%,为年内迄今第二大周度涨幅.

部分投资者仍对希腊与国际贷款人就向该国发放贷款达成妥协持谨慎态度.他们仍怀疑美国领导人能否在年底前达成预算协议.

美国避免财政悬崖和防止希腊破产被视为金融市场稳定的关键.总得来说,在2012年最后一个季度,较之股票和其他风险资产,投资者更青睐债券和现金,除非他们认为上述问题已得到解决.

周五稍早,希腊财长称,国际货币基金组织(IMF)已降低了该国削减债务的目标,只需填补100亿欧元(130亿美元)的资金缺口,就能获得下一批援助贷款.

部分交易商押注,美国总统奥巴马和议员们至少会达成一项短期解决方案,避免规模达6,000亿美元的加税和减支举措在明年初自动开始实施.尽管这些举措会降低美国赤字,但经济学家担心,这可能使美国经济重陷衰退.

白宫和国会将于下周重启有关对富人加税和可能的削减社会保障计划规模等备受争议的问题的磋商.

美国债市于1900 GMT提前休市,周四因感恩节假期休市.美国股市于1800 GMT提前结束交易.

-----------------------1903 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.274

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (-02/32) 0.692

10年期公债US10YT=RR 99-13/32 (-04/32) 1.692

30年期公债US30YT=RR 98-11/32 (-09/32) 2.833 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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