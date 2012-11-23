〔金属期市〕期铜受希腊金援憧憬提振上涨,但中国需求疲弱压制涨势

* 中国铜库存上升表明需求疲弱

* IMF和欧盟在如何削减希腊债务方面的分歧缩窄

* 世界铜业将于下周在上海敲定2013年长期合同出货量

路透伦敦11月23日电---期铜周五上涨,得益于美元走疲,且迹象显示有关向希腊发放援助贷款的磋商取得进展,不过市场担忧需求低迷,尤其是主要铜消费国中国的需求乏力,令涨幅受限.

美元兑欧元触及三周低位,因有报导称,国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU)已缩小在希腊债务削减目标方面的意见分歧.

美元走疲,使得以美元计价的金属对欧洲和其他美国之外投资者而言变得便宜.

德国经济智库Ifo周五公布,德国11月Ifo企业景气判断指数为101.4,高于10月的100.0,表明德国企业对业务现况及预期略趋于乐观.这也提振铜价.[ID:nST0579403]

但铜市涨幅温和,因上海期货交易所周五稍早公布,指定仓库的铜库存较上周五增加1.2%,显示中国铜需求低迷.[ID:nEMS011274]

交易商周二指出,中国保税仓库铜库存上周尾段触及100万吨上方的纪录高位,年底以前料进一步增加,因内需疲弱.[ID:nSB2108471]

"全球风险偏好减弱,且中国多个市场一直在增加库存,凸显国内需求乏力,"渣打银行分析师Dan Smith指出.

"我们预料年底前中国金属库存进一步增长,因此进口可能依然低迷."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨0.70%,报每吨7,777美元,高于周四收盘报每吨7,715美元,但本季仍可能收跌.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上涨3.20美分,报每磅3.5280美元,盘中交投区间为3.4805-3.5305美元.

今年铜等工业金属的需求萎缩,因欧洲制造业活动下滑导致中国经济成长放缓,欧洲是中国主要的出口市场.

但近来市场寄望美国国会议员将就避免财政危机的举措达成一致,且制造业数据乐观,表明中国和美国均恢复成长,给铜价提供支撑.

**战术观点调升至正面**

瑞士信贷在周五发布的研究报告中称,将大宗商品的战术观点调升至正面.

"我们认为该行业在年底前将继续温和上涨.领先指标显示,经济成长已触底,这对大宗商品等与经济景气相关资产构成利好,"瑞士信贷称.

在周四美国感恩节假期后,今天市场成交温和,截止1538 GMT,铜市成交仅略高于9,946口.

下周全球铜业将在上海举行的亚洲铜业周活动中齐聚一堂,中国买家将与智利国有铜公司Codelco,必和必拓(BHP.AX)以及其他公司磋商,敲定2013年长期合同出货量和加工费条款.

交易员称,鉴于金属需求放缓和供应增加,今年中国买家和冶炼商的谈判实力增强.

就今年的合同谈判而言,Codelco已向日本铜客户报价2013年长期合同升水为每吨85美元,较2012年下降9%,表明日本需求减缓和全球经济放缓.

三个月期锡CMSN3收报20,850美元,高于周四尾盘买入价20,455美元.期锌CMZN3收在每吨1,961美元,盘中触及10月中以来高位1,967美元,上日收报1,925美元.

三个月期铅CMPB收报每吨2,195美元,盘中触及11月9日以来最高水平2,213美元,上日报2,165美元.三个月期铝CMAL3收在每吨1,983美元,周四收于1,944.50美元.三个月期镍CMNI3收高报每吨16,620美元,周四收盘报16,550美元.

以下为1713 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.40 2.80 +0.80 334.65 5.30

LME期铝 1982.00 37.50 +1.93 2230.00 -11.12

LME期铜 7777.00 62.00 +0.80 7375.00 5.45

LME期铅 2196.00 31.00 +1.43 2432.00 -9.70

LME期镍 16610.00 60.00 +0.36 18525.00 -10.34

LME期锡 20845.00 420.00 +2.06 16950.00 22.98

LME期锌 1961.00 36.00 +1.87 2560.00 -23.40

上海期铝 15340.00 5.00 +0.03 17160.00 -10.61

上海期铜 56140.00 100.00 +0.18 59900.00 -6.28

上海期锌 15045.00 50.00 +0.33 21195.00 -29.02

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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