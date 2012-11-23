〔纽约期市〕ICE可可期货上扬,受技术性买盘和供应忧虑提振

路透纽约/伦敦11月23日电---洲际交易所(ICE)可可期货周五升至一个月高位,得益于价格升越每吨2,500美元后涌现的技术性买盘,以及投机客押注全球可能遭遇供应短缺.

而原糖和阿拉比卡咖啡期货依然承受沉重压力,因投机客在供应充足之际进行抛售.

"(可可期货)存在技术性买盘,且美元走低,"Price Group分析师Jack Scoville指出.

指标ICE-3月可可期货CCH3上涨40美元或1.61%,结算价报每吨2,516美元,仅比日内高位低4美元,并触及指标次月合约自10月23日以来的高位.

美元指数.DXY下滑1%,可能录得五周以来首个周线下跌,因市场寄望希腊将很快获得援助资金,且欧元区最大经济体德国的Ifo企业景气判断指数回升.

美元走贬使得美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家而言变得更经济实惠.

周四适逢美国感恩节假期休市,今天市场恢复交易后成交量低于均值,令纽约市场的价格波动被夸大.

交易商仍关注西非的气候,当地日益乾旱的天气恐将损及主产地科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的可可产量,导致本销售季的供应缺口大于预期.

巴克莱资本已将2012-2013季度的全球可可供应缺口预估扩大至10.8万吨,高于此前预测的9.8万吨.

伦敦3月可可期货LCCH3上涨24英镑,或1.53%,报每吨1,597英镑.

ICE原糖期货触及一周低位,其在未能突破3月合约本周稍早每磅20美分左右的多个阻力位后走低.

3月原糖期货SBc1挫跌0.5美分,或2.5%,报每磅19.14美分,仅脱离日低19.11美分.

受感恩节假期影响,美国商品期货交易委员会(CFTC)推迟公布交易商持仓报告至下周一.

3月白糖期货LSUc1下滑11.80美元,或2.25%,结算价报每吨510.60美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货周五跌至一年半低位附近,受累于巴西咖啡丰收后供应充足,以及明年世界主要咖啡生产国收成前景改善.

3月阿拉比卡咖啡合约KCc1下挫2.6美分,或1.73%,报每磅1.508美元,该合约上周跌至1.4945美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑14美元,或0.75%,报每吨1,859美元.(完)