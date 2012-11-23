〔国际油市〕油价上涨,因埃及爆发示威及对欧元区感到乐观

* 埃及爆发示威,引发原油供应忧虑

* Enbridge称短暂关闭Midwest输油管道,因为泄露

* 股市上涨,提振油价

路透纽约11月23日电---原油价格周五在交投清淡中上涨,因埃及爆发新示威再次引发供应忧虑,且投资人对希腊金援会谈感到乐观,为油市带来额外支持.

原油走高,因冀望美国"黑色星期五"消费者支出强劲,提振美国股市上涨."黑色星期五"揭开了假日购物季的帷幕.

以色列和巴勒斯坦人之间的敌对局面本周稍早支持油价表现,交易商密切关注埃及爆发的暴力冲突,因埃及总统穆希颁布法令称,总统发布的宪法声明,法令和政令在新宪法颁布和新议会选出前为最终决定,任何方面无权更改.

示威者指责穆希发动"政变",而原油交易商再次关注此事可能产生的连带影响,看是否会影响中东的原油供应.

油市也从希腊消息中寻获支持.希腊称,国际货币基金组织(IMF)降低该国减债目标,暗示国际贷款人接近就向希腊发放金援达成协议.对欧元区危机的忧虑年内使油价承压.

此外,德国11月企业景气判断指数意外上升至101.4,优于预期,结束六个月跌势.

"似乎今天油市有些劲道,受助于对欧盟转强的高度期望,"Oil Outlooks and Opinions LLC总裁Carl Larry说.

"市场可能有所忽略了一件事,即零售商的报告一致显示,黑色星期五销售强劲."

油市提前休市,因美国感恩节假期,许多市场人士放假.

布兰特原油LCOc1升0.83美元,结算价报每桶111.38美元,本周上升2.43美元.

布兰特原油成交量较30日均值低近60%,美国原油成交量低近75%.

近月美国原油CLc1上涨0.90美元,结算价报每桶88.28美元,本周涨1.61美元.Enbridge每日输送31.8万桶原油的Line 14输油管道在伊利诺斯州梅肯娜附近发生泄露,该公司表示,这条管道已于周二关闭,当日稍后恢复送油.这也令美国原油得到短暂支持.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 88.28 0.90 1.0% 86.71 88.53 95,503 322,630

2月原油 88.90 0.92 1.1% 87.40 89.14 12,171 78,213

12月RBOB汽油 2.7439 -0.0056 -0.2% 2.7206 2.7609 7,140 34,918

1月RBOB汽油 2.7204 -0.0021 -0.1% 2.6939 2.7357 17,158 48,548

12月取暖油 3.0771 0.0049 0.2% 3.0443 3.093 6,451 40,682

1月取暖油 3.0860 0.0048 0.2% 3.0517 3.1026 16,522 57,560

ICE合约

1月布兰特 111.38 0.83 0.8% 110.10 111.54 99,693 55,283

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 145,144 607,214 543,209 1,498,820

汽油 38,526 117,168 141,656 286,980 129

取暖油 52,402 161,389 159,863 300,596 -4,281 (完)