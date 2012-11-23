〔加拿大股市〕触及两周高位,因商品股上涨及等待金融企业公布业绩

路透多伦多11月23日电---加拿大股市周五在交投清淡中触及近两周最高,连升第六天,受助于商品价格走强及金融企业的获利预期.

在加拿大银行业公布业绩前,金融股连涨第六天.

周五升幅居前的企业中,道明银行(TD.TO)升0.5%,满地可银行(Bank of Montreal)(BMO.TO)上扬0.7%,加拿大皇家银行小升0.2%.

资源股也普涨,因商品价格攀升.

Talisman Energy TLM.TO攀升3.8%,Barrick Gold (ABX.TO)上扬1.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高60.14点,或0.49%,至12,213.24点.10大类股中有八类上涨,稍早,该指数触及11月12日来最高12,229.77,本周该指数上涨约3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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