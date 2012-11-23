〔加拿大汇市〕加元兑美元升至两周高位,因希腊将获金援的希望升温

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透多伦多11月23日电---加元兑美元周五触及两周高位,因市场寄望国际借款人接近达成协议,向希腊发放下一批援助贷款,以及德国企业信心增强.
全球情势的发展盖过了加拿大数据产生的影响.数据显示,10月消费者物价指数增幅略超预期,但通胀仍远低于央行设定的2%的目标,暗示升息仍遥不可及.
希腊财长称,国际货币基金组织(IMF)已降低了该国削减债务的目标,只需填补100亿欧元(130亿美元)的资金缺口,就能获得下一批援助贷款.
今日公布的数据显示,德国企业信心增强.
加元兑美元CAD=D4收在0.9920加元或1.0081美元,北美市场周四收盘价为0.9972加元,或1.0028美元.本周,加元/美元上扬0.9%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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