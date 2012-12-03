〔美国股市〕开盘上涨,此前中国公布的制造业数据良好

路透纽约12月3日电---美国股市周一开盘上涨,因中国制造业数据良好,令标普500指数可能连涨第四天,不过对美国政界人士处理预算的忧虑料将使交易商保持谨慎态度.
道琼工业指数.DJI盘初上升49.53点,或0.38%,至13,075.11点,标准普尔500指数.SPX上涨6.60点,或0.47%,至1,422.78点,Nasdaq指数.IXIC涨19.20点,或0.64%,至3,029.44点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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