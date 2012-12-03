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债券 | 2012年 12月 4日 星期二 00:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为5.17

路透华盛顿12月3日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140

中值 0.130

低值 0.110

投资 0.142

价格 99.929222

高值得标比率 2.89%

投标倍数 5.17

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,456,600

总投标 144,666,765,100

竞争性投标得标 27,059,988,500

非竞争性投标得标 440,468,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/12/06

到期日 2013/06/06

CUSIP码 912796AJ8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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