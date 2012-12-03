〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个月高位,前景蒙阴

* 市场聚焦在周三英国半年度预算声明

* 周四英国央行政策会议料保持利率不变,不扩大量化宽松政策规模

* 英镑对英国制造业PMI数据无甚反应

路透伦敦12月3日电---英镑兑美元周一触及一个月高位,因企业和主权账户需求,不过英国将公布的半年度预算声明可能措辞悲观,或令英镑承压.

英镑兑美元GBP=D4攀升至1.6099美元,此为11月2日来的最高水平,之后小幅缩减涨幅,尾盘报1.6090美元,升0.5%.

交易商说,企业因支付股息买入英镑,在下行方面,据报在1.6020美元下方挂有止损卖单.

英国财政大臣欧思邦周三将向议会发表其"秋季声明".周日欧思邦表示,英国可能需要更长时间来削减庞大债务,而且经济复苏将会迟缓.

分析师臆测,英国预算责任办公室(OBR)可能调降经济增长预计,并可能预测将无法达到其减债目标.

这将进而给英国的AAA信贷评级构成危险,英国的评级在今年大部份时间带动对英镑的需求,因为投资人逃离陷于危机中的欧元区成员国资产,买进英国公债.

摩根士丹利的外汇头寸追踪数据显示,投资人的英镑头寸已从做多转为中性.摩根士丹利在研究报告中说,财政大臣欧思邦很可能选择对预算目标不达标,而不是实施更多节支举措,两项结果都将打压英镑.

稍早,英镑对优于预期的英国11月制造业数据无甚反应,该数据为49.1,高于预期,但低于荣枯分水岭50.

欧元兑英镑EURGBP=D4持平在0.8112英镑,距离上周五触及的五周高位0.81325不远,当时德国议会批准对希腊的救援协议.

西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.[ID:nSB2125847]消息轻微提振欧元.

周一欧元上涨受助于欧元空头头寸被出脱,因欧元区政府公债收益率下跌,且希腊表示将进行其债务回购计划以降低该国不断膨胀的债务.

英国央行货币政策委员会周四将投票决定是否进一步扩大央行的资产购买计划规模.多数分析师预料央行将按兵不动.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]