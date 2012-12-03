〔英国债市〕英债下滑,因西班牙申请银行业救助及希腊债券回购细节公布

路透伦敦12月3日电---英国公债周一下滑,此前西班牙正式申请欧盟银行业救助基金,且希腊公布债券回购细节,显示在解决欧债危机上取得进展,提振对较高风险资产需求.

3月英债期货FLGH3已取代12月英债期货FLGZ2作为债市指标,收盘跌46个跳动点,报118.89;可比德债期货FGBLZ2下滑28个跳动点.

"今日仍是冒险意愿增强的一天,明显压低了核心公债,特别是在希腊宣布债券回购细节和西班牙正式申请银行业救助后."RIA Capital Markets 策略师Nick Stamenkovic表示.

"英国公布的制造业调查优于预期,令英债表现更为逊色."Stamenkovic表示.

一项调查周一显示,英国制造业活动11月萎缩程度远低于预期,不过该部门仍然不稳定,订单小幅减少.英国11月MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)跳升至49.1,为8月以来最高水平,10月下修为47.3.路透调查预估中值为48.0,最高预测值为48.9.[ID:nSB2124691]

西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.[ID:nSB2125847]之后英债跌至日低118.75.

希腊表示,将动用100亿欧元回购债券,试图削减膨胀的债务并解冻延迟的救助金.希腊把回购价格区间定在高于市场预期的水平,以确保吸引投资者足够兴趣.[ID:nSB2125757]该消息已经令避险资产承压.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR上升4个基点,至1.82%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR扩阔2个基点,报41个基点.

后市投资人焦点先是在周二英国建筑业的PMI数据,之后主要放在周三英国财政大臣欧思邦的预算声明.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>