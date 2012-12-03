〔全球金市〕金价上涨,因美元下跌及中美制造业数据好坏不一

* 中国制造业指数上升,美国制造业意外萎缩
* 印度黄金买家利用金价下跌的机会买入
* 黄金上市交易基金持仓量触及纪录高位
路透纽约12月3日电---金价周一在交投清淡中小升,因美元下跌及美国和中国制造业数据好坏不一,而美国预算磋商结果的不确定性使金价进一步上行受限.
分析师称,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD.P)持有的实货黄金创纪录高位,突显投资需求强劲,且印度黄金买需增加暗示实货买需将支持价格.
金价攀升,此前中国11月制造业PMI数据显示制造业在逾一年来首次扩张,但美国11月制造业活动意外萎缩,跌至逾三年的最低水平.
"新合约月份及新建立的仓位正扶助金价.中国PMI数据改善,且在上周三金价重挫后,市场有一些逢低买入,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.
1852 GMT,现货金XAU=上升0.2%,报每盎司1,717.51美元.
交易商称,新建立的多头头寸提振金价.上周金价收低,因上周三录得1.3%的跌幅,受累于12月合约被展期至2月合约,以及美国财政悬崖可能导致美国经济衰退的忧虑.
美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2上升8.40美元,收报每盎司1,721.10美元.路透初步数据显示,成交量较其30日均值低约50%.
现货银XAG=升0.7%,报每盎司33.61美元.
印度的黄金买家增加买入黄金,因价格徘徊在一个月低位附近.
以黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量触及创纪录高位,且投机者连续第三周增加黄金的净多头头寸,显示投资人对黄金的兴致.
铂金系金属受到提振,此前多家汽车制造商表示11月美国新车销售强劲.铂金系金属主要用于制造汽车三元催化器.
现货铂金XPT=升0.3%,至每盎司1,603.50美元,钯金XPD=上涨1.3%,至每盎司686美元.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1721.10 8.40 0.5 1714.20 1724.90 90,251
COMEX白银期货 SIN2 33.759 0.480 1.4 33.455 33.930 28,721
COMEX铂金期货 PLN2 1613.80 9.20 0.6 1593.50 1615.40 6,956
COMEX钯金期货 PAU2 691.25 3.05 0.4 680.05 692.45 3,260
现货金 XAU= 1717.51 2.62 0.2 1713.35 1721.71
现货银 XAG= 33.610 0.220 0.7 33.440 33.810
现货铂金 XPT= 1603.50 4.00 0.3 1596.50 1612.00
现货钯金 XPD= 686.00 9.00 1.3 682.00 689.00 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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