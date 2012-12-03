〔纽约期市〕原糖因美元下跌而跳升,可可缩减升幅

路透纽约/伦敦12月3日电---原糖期货周一飙升近3%,受助于空头回补,美元下跌及商品市场普涨,而咖啡和可可市场缩减稍早录得的升幅.

美元兑日圆扩大跌幅,且兑欧元小幅扩大跌幅,此前美国数据显示制造业意外萎缩.

代表19种商品的汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB跳升近1%,至301.58,近六周以来首次升至300以上,之后该指数缩减升幅至上涨大约0.4%.

美元下跌令诸如软商品等美元计价商品承压,伦敦可可除外,因伦敦可可以英镑计价.美元下跌吸引持有其他货币的买家.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1上升0.41美分,或2.1%,报每磅19.75美分,稍早跳升3.1%,至19.94美分.

该合约受美元下跌提振,尽管交易员说,生产商卖盘可能限制任何价格升势.

根据汤森路透初步数据,总成交量巨大,超过11.1万口,为逾两周来最高.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货LSUc1上涨7.30美元,或1.4%,报每吨523.40美元.

ICE可可期货也上升,3月可可期货CCc2结算价上扬21美元,或0.8%,报每吨2,519美元.稍早该合约攀升至2,555美元,为该次月合约自9月28日来的最高水平.

交易员称,加工厂买盘及英镑兑美元GBP=上涨扶助提振市场,但一些原产地卖盘限制价格进一步上涨.

"我听到加工厂在这些水平买入,这使我觉得价格将继续走高,"RJO Futures高级市策略师Hector Galvan说,"此外,技术交易商现在也买入,(ICE可可价格)一度在11月高位2,520美元以上交易."

3月可可期货LCCH3上涨5英镑,或0.3%,收报每吨1,591英镑.

阿拉比卡咖啡走坚,但留守在近期区间内,今年巴西丰收,市场吸纳充裕的供应有有难度.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3上升0.10美分,或0.1%,报每磅1.5070美元,该合约稍早升至1.5315美元,之后缩减涨幅.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌10美元,或0.5%,报每吨1,910美元.交易所数据显示,投机者在截止11月27日当周转为持有净空头头寸.(完)