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债券 | 2012年 12月 4日 星期二 04:54 BJT

〔标题新闻〕EFSF首席执行官雷格林称穆迪下调ESM评等并没有充份考虑到ESM的实缴资本

ESM为欧洲稳定机制

EFSF为欧洲金融稳定机构

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