〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧阿根廷天气及美元下跌

路透12月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,创下三周高位,交易商说,因忧虑阿根廷作物种植区降雨过多.
美元下跌也提供支持.
中国制造业数据显示中国经济在七个季度放缓后正增加动能,该数据也支持大豆.中国是全球最大的大豆消费者.
CBOT-1月大豆合约SF3触及14.62-3/4日内高位,11月9日以来首次升穿其200日移动均线,但之后缩减升幅,结算价报每蒲式耳14.53-3/4美元.
对阿根廷推迟播种的忧虑提振大豆市场.World Weather Inc气象学家Drew Lerner说,本周风暴料将为阿根廷一些地区带来多至5-6英寸降雨,将有助于东北部布宜诺斯艾利斯至圣地亚哥及科尔多瓦北部的作物生长.
周五稍晚公布的CBOT数据显示,登记交割的大豆合约数量降至零,上日为40.交割合约下降反映现货市场走强.
CBOT表示,没有12月豆粕合约交割,豆油总计交割1,616口.
巴西分析师机构Celeres将巴西2012/13年大豆产量预估维持在7,902万吨不变,但表示,南部种植地区天气干燥,"气候对南部作物的生长可能造成影响."
美国农业部(USDA)称,最新一周出口检验美国大豆5,108.2万蒲式耳,低于市场预估的5,200-5,700万蒲式耳.
12月豆粕合约SMc1收高2.8美元,报每短吨445.2美元,豆油合约BOc1升0.49美分,报49.90美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为150,911口,豆粕期货为52,121口,豆油期货为96,401口.
以下为CBOT农产品期货在2036 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 749.00 1.00 0.1% 15.9%
CBOT大豆Sc1 1453.75 15.00 1.0% 21.3%
CBOT豆粕SMc1 445.20 2.80 0.6% 43.9%
CBOT豆油BOc1 49.90 0.49 1.0% -4.2%
CBOT小麦Wc1 842.00 -2.75 -0.3% 29.0%
CBOT稻米RRc1 1537.50 10.50 0.7% 5.3%
EU小麦BL2H0 269.00 -0.50 -0.2% 32.8%
NYMEX原油期货CLc1 88.97 0.06 0.1% -10.0%
道琼工业指数.DJI 12,984 -39 -0.3% 6.3%
现货金XAU= 1717.11 2.22 0.1% 9.8%
欧元/美元EUR= 1.3053 0.0068 0.5% 0.8%
美元指数.DXY 79.8930 -0.2610 -0.3% -0.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 1077 -9 -0.8% -38.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 ;利棣儿审校 母红