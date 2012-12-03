〔美国债市〕公债价格下滑,因西班牙申请银行业救助及中国数据强劲

* 西班牙正式申请救助其银行业

* 中国制造业在一年后重拾成长

* 美国11月ISM制造业数据意外萎缩

路透纽约12月3日电---美国公债价格周一下滑,此前西班牙寻求救助其银行业,且数据显示中国制造业增长步幅加快,打压了对避险美债的需求.

但市场跌幅有限,因希腊同国际金主的债务谈判有波折、投资人担心美国预算谈判,而且美国供应管理协会(ISM)调查报告显示11月美国制造业萎缩.

"值得注意的是(ISM制造业)就业分项指数在38个月来首次低于50,"ISM制造业企业调查委员会主席Bradley Holcomb表示.数值低于50显示萎缩.

"这加上库存分项指数一下跌了五个百分点,都显示企业在收缩,在就业和库存上节省开支."他指出.

Guggenheim Partners美国公债交易部门董事Jason Rogan表示,西班牙的消息以及显示中国经济成长重拾动能的数据打压了对避险美债的买盘.

他称,债市出现"疲态",没有因对债市有利的ISM数据而集结许多买盘力道.

美国指标10年期公债US10YT=RR跌2/32,收益率(殖利率)由上周五尾盘的1.62%小涨至1.63%.根据路透数据,10年期公债收益率在上周大跌8个基点后,稍早徘徊在其100日移动均线切入位1.6519%附近.

看来市场已经不再对华盛顿每一个有关财政悬崖的言论作出反应.如果年底前未达成协议,无法避免财政悬崖,明年年初大范围增税和削减支出将自动生效.

管理120亿美元资产的Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order表示,市场波动很小."自8月以来的收益率区间保持的很好,上周公债标售进行的很顺利."

投资人已经消化了公司债和美国财政部发售的公债.

根据汤森路透旗下IFR,12月美国高级别公司债市场发债规模预计在500亿美元水准,可能再破该月份纪录.12月的纪录是在2007年所创的510.4亿美元.

"自从奥巴马成功连任后,投资人预计短期近零利率将保持,遂努力争取息差,"Van Order表示,"11月公司债发售规模庞大,创下纪录,但被投资人吸收的一干二净."

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.[ID:nSB2123241]该数据引发美国公债市场盘初的抛盘.

西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.[ID:nSB2125847]消息发布后,美国公债价格扩大跌幅.

自一个月前美国大选以来,美国公债价格陷于窄幅区间波动,因预计美国总统奥巴马和共和党议员就避免财政悬崖的谈判可能一波三折.

年底前若未能达成预算协议,可能导致财政紧缩,这会拖累美国经济重陷衰退.

美国的企业高管已经削减支出和招聘,以防未能达成协议的恶果.

经济成长乏力以及失业率居高不下将可能令美联储坚持极度宽松的货币政策.

市场普遍预计美联储将在下周会议上决定在2013年继续购买较长期美国公债,以拉低抵押贷款利率和其他长期借款成本,来支撑经济.美联储的卖短买长操作将在年底高企.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一向华尔街日报表示,美联储可能用规模较小的每月买入250亿美元公债来替换"卖短买长操作".

美联储上周透过卖短买长操作卖出78.28亿美元短债,买入168亿美元长债.

根据巴克莱,美国公债在11月的回报率在约0.52%,不及垃圾债和市政债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 ( 持平 ) 0.262

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-02/32) 0.633

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (-03/32) 1.628

30年期公债US30YT=RR 98-29/32 (+04/32) 2.804(完)

--编译 李军;审校 母红

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