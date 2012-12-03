〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,受北美制造业数据拖累

路透多伦多12月3日电---加元兑美元周一走软,此前数据显示美国制造业意外萎缩,不过中国经济增长的迹象缓和了加元的跌势.
美国供应管理协会(ISM)表示,美国11月制造业指数下跌至49.5,此为逾三年低位,且低于预期.上月为51.7.[US-ECI-CMN]
"在今早ISM数据公布后,股市由升转跌,"加拿大丰业银行外汇交易部董事David Bradley说,但他补充指,下行走势非常受限.
"在本周稍后央行公布政策决议及更多数据公布前,市场只是在大举调整头寸,"他说.
与此同时,加拿大皇家银行的加拿大制造业采购经理人指数(PMI)在11月连续第五个月放缓,且跌至逾两年低位.这暗示令人失望的第三季经济表现将可能在今年剩下时间持续.
加元兑美元CAD=D4收报0.9949加元,或1.0051美元,周五北美市场收报0.9936加元,或1.0064美元.
投资人将关注周二加拿大央行公布利率声明,看央行会否改变其长期维持收紧政策的倾向.(完)
--编译 利棣儿;审校 王兴亚
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