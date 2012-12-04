〔美国股市〕开平盘,受制于财政悬崖磋商

投行观点：博通目标价从235美元上调至255美元，评级定为买入--德意志银行
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路透纽约12月4日电---美国股市周二开平盘,因市场仍受制于美国政界将如何避开财政悬崖的磋商.财政悬崖可能导致美国经济陷入衰退.
道琼工业指数.DJI盘初小跌1.38点,或0.01%,至12,964.22点,标准普尔500指数.SPX下滑0.92点,或0.07%,至1,408.54点,Nasdaq指数.IXIC下跌3.94点,或0.13%,至2,998.26点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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