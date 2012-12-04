〔欧洲股市〕从17个月高位回落收平,关注技术阻力

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
* FTSEurofirst 300指数收平,从17个月高位回落
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%,关注技术阻力
路透伦敦12月4日电---欧洲股市周二从数月高位回落,终盘基本收平,可能稍作喘息,在年底前再一次挑战技术阻力水平.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘基本持平,报1,121.25点.该指数在稍早触及17个月盘中高位1,125.79点后回落,之前美国股市开盘走低.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.3%,报2,590.83点,仅略低于3月和9月触及的高位,且在12个交易日内上升7%.
"目前,这是正常的盘整,"德国商业银行的技术分析师称呼Petra Kerssenbrock表示.
"过去两周市场走势非常强劲,逼近2,600-2,611区域的阻力位,这是我非常关注的阻力位...本周市场将首次测试位于该区域的阻力位,但我对能否成功升穿该水准持怀疑态度."
周二技术股.SXTP表现最差,此前高盛将德国芯片制造商英飞凌(IFXGn.DE)从其泛欧确信买入名单中剔除.
能源股.SXEP也表现落后,因布兰特原油下跌至100美元以下,因忧虑旷日持久的美国预算磋商.
英国富时100指数.FTSE收跌0.04%,报5,869.04点;德国股市DAX指数.GDAXI基本持平,报7,435.12点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.39%,报3,580.48点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。