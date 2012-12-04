〔欧洲股市〕从17个月高位回落收平,关注技术阻力

* FTSEurofirst 300指数收平,从17个月高位回落

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%,关注技术阻力

路透伦敦12月4日电---欧洲股市周二从数月高位回落,终盘基本收平,可能稍作喘息,在年底前再一次挑战技术阻力水平.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘基本持平,报1,121.25点.该指数在稍早触及17个月盘中高位1,125.79点后回落,之前美国股市开盘走低.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.3%,报2,590.83点,仅略低于3月和9月触及的高位,且在12个交易日内上升7%.

"目前,这是正常的盘整,"德国商业银行的技术分析师称呼Petra Kerssenbrock表示.

"过去两周市场走势非常强劲,逼近2,600-2,611区域的阻力位,这是我非常关注的阻力位...本周市场将首次测试位于该区域的阻力位,但我对能否成功升穿该水准持怀疑态度."

周二技术股.SXTP表现最差,此前高盛将德国芯片制造商英飞凌(IFXGn.DE)从其泛欧确信买入名单中剔除.

能源股.SXEP也表现落后,因布兰特原油下跌至100美元以下,因忧虑旷日持久的美国预算磋商.

英国富时100指数.FTSE收跌0.04%,报5,869.04点;德国股市DAX指数.GDAXI基本持平,报7,435.12点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.39%,报3,580.48点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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