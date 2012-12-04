〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四日,因技术面疲弱

路透12月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌四个交易日,四天跌幅近4%,交易商称因技术面疲弱.

尽管有迹象显示小麦出口需求重燃,但周一小麦期货未能升穿50日移动均线,这引发最新一波金属性抛售.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee表示,预计美国大平原地区本周稍后保持干燥,但预计周末科罗拉多州东部、堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州将有一些降雨.

种植小麦的农户在遭受史上最为严重旱灾的同时,也要应对初冬气温历来最高的考验,通常刚种下的小麦作物现在应进入休眠期,但目前却在生长.

一报纸援引乌克兰农业部官员的讲话称,乌克兰希望谷物贸易商在明年春季前主动停止小麦出口,之前该国出口已经超过了先前协议的550万吨上限.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收低3-1/2美分,报每蒲式耳8.38-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为74,946口.(完)

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