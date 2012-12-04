〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因出口需求下降

路透芝加哥12月34电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二回落,交易商称,因有迹象显示对美国玉米供应的出口需求回落,另外,巴西主要玉米种植区的天气状况改善.

欧洲交易商称,台湾玉米行业采购协会购买6万吨巴西玉米,成本加运费价格较CBOT-3月合约期价CH3高1.09美元.美国玉米出口价格较巴西出口价高出0.65美元.

市场消息人士称,民间分析机构Informa Economics将2012/13年阿根廷玉米产量预估从之前的2,800万吨调降至2,700万吨.该机构还将巴西玉米产量预估调降至6,620万吨.

预计本周巴西作物天气改善,干燥天气使农户在更多降雨来临前有时间进行播种,Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示.

预计阿根廷将续降大雨.播种期的持续降雨使农田被淹.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价回落2-1/2美分,报每蒲式耳7.46-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为273,570口.(完)

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