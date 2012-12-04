〔纽约期市〕可可重挫但和伦敦现货溢价走宽,阿拉比卡咖啡下滑

路透纽约/伦敦12月4日电---可可期货周二下挫约3%,因投资人卖出获利了结,而忧虑英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)有大量可可未能通过等级评定,提振可可现货合约溢价急升至五个月高位.

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货也大跌,根据技术图表,该合约的日内低位和上周触及的两年半低位形成双底,受累于技术性卖出信号.

ICE原糖期货在日内大部份时间小幅攀升,上日ICE原糖的未平仓合约大增,但尾盘由升转跌,回吐上日录得的巨大升幅,因基金卖出.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB跌约0.8%,因制造业数据疲弱,及美国预算磋商的僵局,引发对全球经济的忧虑.

交易员说,可可期货回吐上周涨幅,尾盘扩大跌幅,因投资人获利了结.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月可可期货LCCH3大跌43英镑,或2.7%,收报每吨1,548英镑,为该合约自11月12日来最低结算价,且略高于200日移动均线切入位1,538英镑.

交易员关注不断扩大的溢价,收报46英镑,为7月4日来最高,周一尾盘溢价报12英镑.

"当交割进入目前阶段,关注焦点是有多少通过等级评定的可可可供交割,"Marex Financial农产品联席主管Jonathan Parkman说.

交易员关注,LIFFE有16,168吨可可未能通过等级评定,无法用于交割,数量很大.在NYSE Liffe交易所指定的交割仓库中,截至11月26日,可用于交割的可可库存降至49,170口.

ICE可可期货也下跌,3月可可期货KCc2收跌75美元,或3%,结算价报每吨2,444美元,在跌穿100日移动均线切入位2,450美元后扩大跌幅.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3收低2.35美分,或1.6%,报每磅1.4835美元,日低为1.4710美元,和上周触及的两年半低位形成双底.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌29美元,或1.5%,报每吨1,881美元.

3月原糖期货SBc1下跌0.31美分,或1.6%,报每磅19.44美分,交投区间为19.36-19.90美分.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货LSUc1也走低,跌5.30美元,或1%,报每吨518.10美元.(完)