〔韩国数据〕11月买入14吨黄金,外汇储备创纪录高位

路透首尔11月5日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国央行用外汇储备在11月买入14吨黄金,以分散投资组合的风险.公布的数据显示,外汇储备总体规模增加,此前市场传闻央行干预市场.

韩国央行在声明稿中表示,用7.8亿美元购买黄金,为大约一年半来第四次买入黄金,使黄金在其总外汇储备中的比例提升至1.2%,之前为0.9%.

央行目前持有总计84.4吨黄金,以购买价格计算,价值37.6亿美元,远高于去年6月前持有的14.4吨.

央行在声明中还表示,该国11月外汇储备增加26亿美元,至创纪录的3,260.9亿美元,延续创纪录的升势,连升第四个月.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

326.09 323.46 322.01 316.88 314.35 312.38 310.87 (完)

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