〔韩国数据〕11月买入14吨黄金,外汇储备创纪录高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔11月5日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国央行用外汇储备在11月买入14吨黄金,以分散投资组合的风险.公布的数据显示,外汇储备总体规模增加,此前市场传闻央行干预市场.
韩国央行在声明稿中表示,用7.8亿美元购买黄金,为大约一年半来第四次买入黄金,使黄金在其总外汇储备中的比例提升至1.2%,之前为0.9%.
央行目前持有总计84.4吨黄金,以购买价格计算,价值37.6亿美元,远高于去年6月前持有的14.4吨.
央行在声明中还表示,该国11月外汇储备增加26亿美元,至创纪录的3,260.9亿美元,延续创纪录的升势,连升第四个月.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
326.09 323.46 322.01 316.88 314.35 312.38 310.87 (完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。