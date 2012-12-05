〔美国热股〕PANDORA MEDIA下调财测,股价盘初暴跌15%

路透12月5日电---线上音乐服务公司PANDORA MEDIA(P.N)下调第四季业绩指引,归因于广告客户就临近的财政悬崖而减少广告投放,但分析师认为是PANDORA MEDIA面临日益增加的竞争.PANDORA MEDIA下调财测,促使多家券商降调其对该公司的目标价.