〔美国热股〕Freeport-McMoRan股价暴跌,金融时报称其拟收购能源企业

路透12月5日电---金融时报报导,Freeport-McMoRan(FCX.N)正计划买入McMoRan ExplorationMMR.N和另一家大型油气公司,为了使Freeport-McMoRan回归能源生产商的本质.金融时报没有点名另一家较大型的收购对象,但表示Plains ExplorationPXP.N和Freeport有关.