〔美国热股〕Freeport-McMoRan股价暴跌,金融时报称其拟收购能源企业

澳新汇市：企业获利劲升提振澳元微涨，新西兰元区间波动
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
路透12月5日电---金融时报报导,Freeport-McMoRan(FCX.N)正计划买入McMoRan ExplorationMMR.N和另一家大型油气公司,为了使Freeport-McMoRan回归能源生产商的本质.金融时报没有点名另一家较大型的收购对象,但表示Plains ExplorationPXP.N和Freeport有关.
周三盘初,Freeport-McMoRan股价暴跌14.32%,至32.80美元.McMoRan Exploration暴涨74.94%,报14.80美元.Plains Exploration急升24.44%,报44.86美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。