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市场报道 | 2012年 12月 5日 星期三 22:51 BJT

〔美国热股〕Freeport-McMoRan股价暴跌,金融时报称其拟收购能源企业

路透12月5日电---金融时报报导,Freeport-McMoRan(FCX.N)正计划买入McMoRan ExplorationMMR.N和另一家大型油气公司,为了使Freeport-McMoRan回归能源生产商的本质.金融时报没有点名另一家较大型的收购对象,但表示Plains ExplorationPXP.N和Freeport有关.

周三盘初,Freeport-McMoRan股价暴跌14.32%,至32.80美元.McMoRan Exploration暴涨74.94%,报14.80美元.Plains Exploration急升24.44%,报44.86美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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