〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席

路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。