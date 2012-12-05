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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 23:38 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透12月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/30/12 较上周 较上年 11/30/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 371.5 -2.2 37.4 371.8 -2.4 35.7

馏分油 115.5 1.1 -25.7 115.1 3.0 -26.0

汽油 206.5 5.7 -8.9 212.1 7.9 -2.9

取暖油 26.4 -0.2 -12.7 25.9 -0.5 -12.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2

煤油型航空燃料 41.3 1.0 -1.2 40.1 -0.9 -2.0

原油日加工量 15.3 0.4 0.2 15.4 0.3 0.2

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少30万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--编译 利棣儿;审校 李军

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