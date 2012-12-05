〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

澳新汇市：企业获利劲升提振澳元微涨，新西兰元区间波动
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
路透12月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/30/12 较上周 较上年 11/30/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 371.5 -2.2 37.4 371.8 -2.4 35.7
馏分油 115.5 1.1 -25.7 115.1 3.0 -26.0
汽油 206.5 5.7 -8.9 212.1 7.9 -2.9
取暖油 26.4 -0.2 -12.7 25.9 -0.5 -12.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 41.3 1.0 -1.2 40.1 -0.9 -2.0
原油日加工量 15.3 0.4 0.2 15.4 0.3 0.2
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少30万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--编译 利棣儿;审校 李军
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。