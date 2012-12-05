〔新西兰央行〕维持指标利率在2.5%不变,一如预期

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透惠灵顿12月6日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,并指出震后重建加快导致物价上涨压力增大.
接受路透调查的所有16名分析师此前均预期本次维持利率不变,有一位分析师预计下次升息是在明年第一季,10位预计是在明年6至12月,五位预计是在2014年.
新西兰央行称保持政策不变很适合,预计未来两年成长加速,增幅分别为2.5%和3%.
新西兰央行称注意到近期的就业和通胀数据,关注缓和的迹象,政策重点将是保持通胀在接近中点的水平.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极