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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 04:17 BJT

〔新西兰央行〕维持指标利率在2.5%不变,一如预期

路透惠灵顿12月6日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,并指出震后重建加快导致物价上涨压力增大.

接受路透调查的所有16名分析师此前均预期本次维持利率不变,有一位分析师预计下次升息是在明年第一季,10位预计是在明年6至12月,五位预计是在2014年.

新西兰央行称保持政策不变很适合,预计未来两年成长加速,增幅分别为2.5%和3%.

新西兰央行称注意到近期的就业和通胀数据,关注缓和的迹象,政策重点将是保持通胀在接近中点的水平.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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