〔欧元债市〕西班牙公债标售需求不佳止住二线公债升势,提振德债上扬

中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席
路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 西班牙公债标售规模不及最大发售目标
* 标售结果影响市场,西班牙公债遭抛售,但德债上扬
* 德债标售需求稳健,对高质债券需求完整
路透伦敦12月5日电---西班牙公债收益率周三跳升,此前对该国公债标售的需求不及预期,促使资金转投流动性更强的资产,德债和法国公债被推高.
市场原本预期西班牙公债标售结果强劲,但42.5亿欧元的集资规模不及45亿欧元的最大目标,且分析师也指出接受认购的范围广泛,也显示整体需求转弱.
标售引发西班牙公债迅速遭抛售,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB大涨16个基点,报5.43%,而10年期法国公债收益率跌穿2%,为欧元面世以来首见,德债期货上扬.
西班牙公债料继续承压,因下周将有更多供应进场,投资人担心如果西班牙不申请救助,启动欧洲央行购债,其将如何应对明年年初大量公债发售计划.
标售结果令二线国家公债回吐部分近期升幅,近期升势令其收益率在周一跌至3月来最低水准.
西班牙10年期公债较可比德债利差升至407基点,当日涨20基点,但仍远低于7月触及的650基点.
同西班牙发债形成对比的是,德国发售的两年期公债需求强劲,得标利率低于零.
德债期货FGBLc1涨54个跳动点,至143.28,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌4个基点,报1.35%.
市场焦点现转向周五美国将发布的11月非农就业报告.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
路透上海2月27日 - 中国央行公开市场连续第三日净回笼，银行间市场周一资金面依旧 较为平稳。对银行类机构来说，隔夜等短期流动性供给继续充裕。另外，今日是准备金率动 态调整实施日，目前来看，对市场影响并不明显。 中国央行上周表示，根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考 核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享 受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于今日(27日)实施。 北京一银行交易员称，“今天资金还行，就是10点多感觉需求又多出来了。不过银行都 还行，定向降准(生效看起来)没什么影响。” 央行今日进行了总额300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼700亿元。此前两个交易日 也均为净回笼，规模分别为400亿元和200亿元。 上海一券商交易员指出，对非银机构来说，今日供给尚可，在银行间市场融资成本也不 算太高，惟交易所隔夜回购利率相对略高，需要继续关注公开市场操作情况。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透北京2月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略有下行，国债期货高开回落后又小幅反弹。交易员表示，今日消息面平静，市场亦在静待即将召开的中国两会（全国人大和政协会议）是否会有新的政策信号浮出，现券走势仍在追随期货波动。