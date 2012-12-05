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债券 | 2012年 12月 6日 星期四 02:07 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债标售需求不佳止住二线公债升势,提振德债上扬

* 西班牙公债标售规模不及最大发售目标

* 标售结果影响市场,西班牙公债遭抛售,但德债上扬

* 德债标售需求稳健,对高质债券需求完整

路透伦敦12月5日电---西班牙公债收益率周三跳升,此前对该国公债标售的需求不及预期,促使资金转投流动性更强的资产,德债和法国公债被推高.

市场原本预期西班牙公债标售结果强劲,但42.5亿欧元的集资规模不及45亿欧元的最大目标,且分析师也指出接受认购的范围广泛,也显示整体需求转弱.

标售引发西班牙公债迅速遭抛售,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB大涨16个基点,报5.43%,而10年期法国公债收益率跌穿2%,为欧元面世以来首见,德债期货上扬.

西班牙公债料继续承压,因下周将有更多供应进场,投资人担心如果西班牙不申请救助,启动欧洲央行购债,其将如何应对明年年初大量公债发售计划.

标售结果令二线国家公债回吐部分近期升幅,近期升势令其收益率在周一跌至3月来最低水准.

西班牙10年期公债较可比德债利差升至407基点,当日涨20基点,但仍远低于7月触及的650基点.

同西班牙发债形成对比的是,德国发售的两年期公债需求强劲,得标利率低于零.

德债期货FGBLc1涨54个跳动点,至143.28,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌4个基点,报1.35%.

市场焦点现转向周五美国将发布的11月非农就业报告.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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