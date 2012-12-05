〔标题新闻〕惠誉称英国最新预测减赤将不达标削弱了该国诚信,将在2013年预算声明后再评估

中国货币市场：连日净回笼未改平稳资金面，定向降准实施作用暂不明显

路透上海2月27日 - 中国央行公开市场连续第三日净回笼，银行间市场周一资金面依旧 较为平稳。对银行类机构来说，隔夜等短期流动性供给继续充裕。另外，今日是准备金率动 态调整实施日，目前来看，对市场影响并不明显。 中国央行上周表示，根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考 核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享 受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于今日(27日)实施。 北京一银行交易员称，“今天资金还行，就是10点多感觉需求又多出来了。不过银行都 还行，定向降准(生效看起来)没什么影响。” 央行今日进行了总额300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼700亿元。此前两个交易日 也均为净回笼，规模分别为400亿元和200亿元。 上海一券商交易员指出，对非银机构来说，今日供给尚可，在银行间市场融资成本也不 算太高，惟交易所隔夜回购利率相对略高，需要继续关注公开市场操作情况。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00