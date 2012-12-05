〔金属期市〕中国成长希望推动期铜触及新高,但预期将容易回落

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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* LME期铜触及每吨8,074.75美元,为10月19日来最高
* 预计铝和锌价格最容易回落
* 11月美国服务业扩张
路透伦敦12月5日电---期铜周三上涨,触及数周新高,因迹象显示中国经济复苏在轨道上,但一些分析师仍保持警惕,因金属需求不断改善的凭证稀少.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3连涨第五天,盘中触及8,074.75美元的日内高位,为近七周来最高,之后该合约缩减升幅,收报每吨8,050美元,上日收报8,030美元.
铜价受到提振,此前新任中共中央总书记习近平被援引称,明年中国将微调经济政策,以确保经济稳定增长.铜价自11月9日触及7,506美元的低位迄今已累计上升7%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收涨3.35美分,报每磅3.6670美元,盘中在3.6335-3.6715美元之间交投.
巴克莱分析师表示,期铜近期涨势是受空头回补带动,并非受中国金属需求得到改善所支撑.中国是全球最大的原材料消费国.
"我怀疑目前的价格走势可能难以持续,因目前的走势看似更多是受头寸调整带动,而不是因基本面出现明显改善."
'除非有更多经济数据意外良好的消息出炉,否则我认为所有金属价格面临下行风险."
11月欧元区经济下滑的势头似乎有所缓和,且美国服务业增长步伐加快,暗示全球经济成长疲弱的趋势有所缓解.
Berry说,基本面最弱的金属遭抛售的风险最大.
"我要特别指出,诸如铝和某种度上锌等金属,近期因空头回补而上涨,有可能因其基本面疲弱而录得最大跌幅."
在截止周一的过去两周中,铝价和锌均上涨约8%,升幅超过同期铜价4.5%的升幅.
两种金属的供应一直过剩,而且库存高企.LME铝库存最近升至大约520吨的纪录新高.
LME三个月期铝CMAL3收报每吨2,105美元,周三报2,094美元.期锌CMZN3从上日收报的$2,202.5上升至2,027美元.
LME期铅CMPB3从周二收报的2,231.5美元攀升至2,239美元.三个月期镍CMNI3报每吨17,550美元,上日报17,505美元.期锡CMSN3报21,745美元,上日报21,825.
以下为1847 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 367.50 3.15 +0.86 344.75 6.60
LME期铝 2104.75 10.75 +0.51 2020.00 4.20
LME期铜 8075.00 70.00 +0.87 7600.00 6.25
LME期铅 2239.50 8.00 +0.36 2034.00 10.10
LME期镍 17539.00 34.00 +0.19 18650.00 -5.96
LME期锡 27539.00 34.00 +0.19 18650.00 -5.96
LME期锌 2026.50 4.00 +0.20 1845.00 9.84
上海期铝 15400.00 5.00 +0.03 15845.00 -2.81
上海期铜 57730.00 480.00 +0.84 55360.00 4.28
上海期锌 15350.00 60.00 +0.39 14795.00 3.75
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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