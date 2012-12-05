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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因乙醇生产报告利多且大豆期货上涨

路透芝加哥12月5电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商称因大豆市场强势以及乙醇生产报告利多.

CBOT-3月合约期价CH3周三盘中升穿10日移动均线切入位7.54-1/4美元这一关键技术阻力位.

美国能源资料协会数据显示,最新一周乙醇国内日产量增加约4%至五个月最高的83.5万桶,结束一连串跌势.

分析师预计美国农业部周四早报告将显示玉米出口35-55万吨,高于一周前的26.35万吨.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,预计阿根廷将有更多降雨,种植被进一步推迟.

指标3月玉米期货合约CH3结算价升5-3/4美分,报每蒲式耳7.57-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为203,250口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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