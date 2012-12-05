〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因乙醇生产报告利多且大豆期货上涨

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透芝加哥12月5电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商称因大豆市场强势以及乙醇生产报告利多.
CBOT-3月合约期价CH3周三盘中升穿10日移动均线切入位7.54-1/4美元这一关键技术阻力位.
美国能源资料协会数据显示,最新一周乙醇国内日产量增加约4%至五个月最高的83.5万桶,结束一连串跌势.
分析师预计美国农业部周四早报告将显示玉米出口35-55万吨,高于一周前的26.35万吨.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,预计阿根廷将有更多降雨,种植被进一步推迟.
指标3月玉米期货合约CH3结算价升5-3/4美分,报每蒲式耳7.57-3/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为203,250口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极