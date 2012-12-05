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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 05:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货受逢低买盘带动收高,结束四日连跌

路透12月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三受逢低买盘带动收高,结束四日连跌,小麦期货在四日跌幅达4.3%.

分析师预计美国农业部周四早报告将显示最近一周小麦出口35-50万吨,高于之前一周的27.93万吨.

根据加拿大统计局,加拿大今年小麦产量达2,720万吨,为16年内第二高.

根据分析机构UkrAgroConsult,乌克兰11月出口小麦29万吨.乌克兰贸易商表示,出口商加快出运,以防可能实施小麦出口禁令.

CBOT-3月软红冬麦WH3收高3-1/2美分,报每蒲式耳8.60美元.

今日CBOT小麦预估成交量为63,764口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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