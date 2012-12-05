〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡触及两年半低位后转升,糖价走强

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透纽约/伦敦12月5日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三触及两年半低位,市场寻获底部后由跌转升,跟随商品市场涨势.可可回落,因稍早投资人忧虑美国预算磋商进展.
ICE原糖在震荡交投中由跌转升,在区间内交投,跟随汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB走势,该指数也由跌转升.
美股也在震荡交投中扭转颓势,此前美国总统奥巴马称可能在一周内达成协议,避开日益迫近的财政悬崖.稍早,共和党领袖指和奥巴马的磋商陷入僵局,消息压制许多市场.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3收高0.75美分,或0.5%,报每磅1.4910美元,此前跌至两年半低位1.4635美元.
3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高5美元,报每吨1,886美元.
3月原糖期货SBc1小升,因缺乏基本面消息,使市场在过去六周交投震荡,缺乏明确的方向,一直陷于18.66-20.03美分的区间内.
3月原糖期货收升0.13美分,或0.7%,报每磅19.57美分,仍留守在19-20美分的近期区间内.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货LSUc1升2.40美元,或0.5%,报每吨520.50美元.
可可期货小跌,交易员称科特迪瓦(象牙海岸)运抵港口准备出口的可可数量低于预期,令部份市场人士担心可能高估了可可产量.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月可可期货LCCH3下跌8英镑,或0.5%,收报每吨1,540英镑.
ICE可可期货也下跌,3月可可期货CCc2收跌24美元,或1%,结算价报每吨2,420美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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