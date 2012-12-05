版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 05:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.64%,Nasdaq指数回落0.77%

路透纽约12月5日电---美国股市周三在交投震荡中多数收升,尽管美国市值最高企业苹果录得约四年来表现最差的一天.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升82.71点,或0.64%,至13,304.49点;标准普尔500指数.SPX收高2.23点,或0.16%,至1,409.28点.Nasdaq指数.IXIC回落22.99点,或0.77%,至2,973.70点.

苹果股价大跌6.4%,至538.79美元,录得2008年12月17日来最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐