〔美国股市〕道指和标普500指数在交投震荡中收升,苹果拉低Nasdaq

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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* 苹果全日走势挣扎,录得2008年来表现最差的一天
* Travelers将恢复股票回购,成为升幅最大的道指成份股
* 花旗因计划裁员而上涨,提振银行股
* 道指上升0.6%,标普500指数收高0.2%,Nasdaq指数下跌0.8%
路透纽约12月5日电---美国股市周三在交投震荡中多数收升,尽管美国市值最高企业苹果录得约四年来表现最差的一天.
今天出现奇怪的情况,苹果下跌一手造成Nasdaq 100指数.NDX录得1.1%跌幅,而苹果不是成份股的道琼工业指数则录得11月28日以来表现最好的一天.
苹果下跌,令公司市值蒸发近350亿美元,为该公司有历史以来单日最大市值损失.目前苹果市值5,068.5亿美元.
"今天的走势是受指数权重因素的影响,Nasdaq指数下跌归因于苹果下挫,"Wilmington Trust首席投资长Rex Macey说,"标普500指数上涨,因为苹果在该指数所占的权重不是那么大,道指升幅更多,因为苹果不在其内."
大盘走势震荡,标普500指数跌至平盘下方,之后在1,400点反弹,这是过去两周被视为关键的支持点.投资人称美国总统奥巴马暗示可能就财政悬崖达成短期解决方案是股市反弹的催化剂.
保险商The Travelers Cos Inc (TRV.N)扬升4.9%,至74美元.该公司在道指成份股企业中录得最大百分比升幅.此前公司称计划恢复股票回购.该公司在评估超级风暴桑迪的风险敞口期间,暂停了回购计划.公司表示,初步预计桑迪造成税后净损失约6.5亿美元.
道琼工业指数.DJI收升82.71点,或0.64%,至13,034.49点;标准普尔500指数.SPX收高2.23点,或0.16%,至1,409.28点.Nasdaq指数.IXIC回落22.99点,或0.77%,至2,973.70点.
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