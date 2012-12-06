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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 23:11 BJT

〔美国热股〕报导称必和必拓可能正考虑买入WALTER ENERGY,后者股价扬升

路透12月6日电---英国邮报周三未援引任何消息来源报导称,全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)可能正考虑向美国炼焦煤生产商WALTER ENERGY INC WLT.N提出每股55美元现金的收购要约.

周四早盘,WALTER ENERGY股价上涨4.86%,报33.20美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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