〔美国热股〕苹果市值跌至5,000亿美元以下,因股价续跌

路透纽约12月6日电---苹果(AAPL.O)市值在周四下跌至5,000亿美元以下,因公司股价持续下滑,上日该股重挫超过6%,录得约四年来最大单日跌幅.苹果是全球市值最高的上市公司.

周四苹果股价下滑,低见518.63美元,本周累计下挫近10%.但从年初迄今累计仍上升逾30%.9月时峰值为705.07美元.

今日稍早,国际数据公司(IDC)周四称,苹果第三季在中国智能手机市场的排名降至第六位,面临来自中国本土品牌的更激烈竞争.中国今年料成为全球最大的智能手机市场.[ID:nSB2131633]

周四早盘,苹果股价下跌0.4%,报536.62美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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