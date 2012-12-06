〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,因欧洲央行保留降息的可能性

* 欧元兑英镑下滑,欧洲央行讨论了负存款利率

* 英国央行维持利率不变,市场无甚反应

* 惠誉对英国AAA评等提出警告

路透伦敦12月6日电---英镑兑欧元周四上涨,此前欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济状况低迷,并表示政策制定者讨论了负存款利率,打压欧元走势.

德拉吉讲话后,欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8066英镑日低,为六周最大单日跌幅.在欧洲央行下修欧元区经济成长预估后,欧元可能进一步下滑,短期目标在200日移动均线切入位约0.8060英镑.

英国经济前景也已恶化,但英国央行周四维持利率在0.5%不变,并一如预期维持其量化宽松政策规模.

在欧洲央行总裁德拉吉表示,该行在货币政策会议上讨论了负存款利率,即商业银行超额准备金率后,欧元跌势加速.但德拉吉未提供更多细节.

下调存款利率会令欧元作为利差交易货币的吸引力增强,利差交易中投资人卖出低息货币,买入澳元等较高收益货币.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,报1.6085美元,脱离周二触及的1.6131美元的一个月高位.投资人担心欧元区前景低迷会拖累英镑,因英国和欧元区贸易关系密切.

今日稍早数据显示英国10月贸易逆差扩大的幅度大于预期.

分析师表示,英镑兑美元的升势可能将短暂,因此前评等机构惠誉表示,在英国财政大臣表示无法达到关键减债目标后,英国的诚信受损.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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