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债券 | 2012年 12月 7日 星期五 01:57 BJT

〔英国债市〕英债跟随德债上涨,但续因预算声明而表现逊色

路透伦敦12月6日电---英国公债周四跟随德债上涨,因消息称欧洲央行已经讨论了短期存款利率下调至负值,但英债表现继续受到昨日英国预算声明不佳拖累,跑输德债.

欧洲央行总裁德拉吉表示,政策制定者广泛讨论了利率,之后选择维持利率不变.欧洲央行还保持了明年年初下调借款成本的可能性.

"欧洲央行记者会上披露的讨论了下调存款利率是新消息...德债今日表现非常强劲,英债跟随德债走势."苏格兰皇家银行策略师Simon Peck表示.

3月英债期货FLGH3收涨31个跳动点,报119.74,表现不及可比德债期货FGBLZ2,后者上扬59个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,至1.74%,较可比德债利差EU10YT=RR扩阔2个基点,报45个基点.

英债涨幅受限,因周三英国财政大臣欧思邦称,因经济疲弱,无法履行削减债务承诺.这引发主权评等机构惠誉警告英国诚信受损.

英国央行周四维持货币政策不变,一如预期不追加购债规模.

周五早,英国将发布工业生产和新建筑订单数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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