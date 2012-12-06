〔英国债市〕英债跟随德债上涨,但续因预算声明而表现逊色

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月6日电---英国公债周四跟随德债上涨,因消息称欧洲央行已经讨论了短期存款利率下调至负值,但英债表现继续受到昨日英国预算声明不佳拖累,跑输德债.
欧洲央行总裁德拉吉表示,政策制定者广泛讨论了利率,之后选择维持利率不变.欧洲央行还保持了明年年初下调借款成本的可能性.
"欧洲央行记者会上披露的讨论了下调存款利率是新消息...德债今日表现非常强劲,英债跟随德债走势."苏格兰皇家银行策略师Simon Peck表示.
3月英债期货FLGH3收涨31个跳动点,报119.74,表现不及可比德债期货FGBLZ2,后者上扬59个跳动点.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,至1.74%,较可比德债利差EU10YT=RR扩阔2个基点,报45个基点.
英债涨幅受限,因周三英国财政大臣欧思邦称,因经济疲弱,无法履行削减债务承诺.这引发主权评等机构惠誉警告英国诚信受损.
英国央行周四维持货币政策不变,一如预期不追加购债规模.
周五早,英国将发布工业生产和新建筑订单数据.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。