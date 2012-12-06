〔金属期市〕期铜收低,因美元上涨且美国预算谈判令人担忧

* 交易商关注本周将公布的美国就业报告和中国工业数据

* 美国"财政悬崖"磋商令人担心

* 欧洲央行维持利率不变

路透伦敦12月6日电---期铜周四与欧元一道下跌,此前欧洲央行(ECB)大幅下调该地区经济前景预估,同时投资者担心美国预算谈判进展缓慢.

ECB称,明年欧元区经济可能像2012年一样萎缩,在维持利率在纪录低位0.75%后调降经济前景预估.

欧元兑美元扩大跌势,此前ECB总裁德拉吉的讲话引发对降息的预期.美元走强令美元计价的金属对于其他货币持有者来说更加昂贵.

分析师称,市场将把注意力转至周五美国将公布的非农就业数据上.

"基本金属市场将关注明天公布的非农就业数据,其在显示美国就业市场状况方面具有指导性作用,对于总体经济来说非常重要,"丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨8,000美元,从上一交易日的涨势中拉回,昨日一度升至10月19日以来最高位,最终收报8,075美元.今年迄今铜价仍累计涨约6%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收报每磅3.6270美元,下跌4美分,盘中在3.6195美元至3.6625美元间交投.

"我们将持续关注沪综指和关于财政悬崖的消息,把其当作铜价和当前涨势能否持续的领先指标,"RBC在研究报告中称.

目前距美国启动减支增税措施还有大约三周时间,政治讨论持续成为投资者的主要关注焦点.

美国上周初请失业金人数重新降至飓风桑迪来袭前的区间,暗示就业回归温和增长.

**中国因素**

金属价格亦因中国需求改善的迹象而上涨,尽管中国金属库存目前处于纪录高位.

路透调查显示,11月中国制造业产出、投资和零售销售同比可能均已上升,受益于近期提振经济增长的政策,随着通胀上升,这降低了出台更多刺激政策的机率.[ID:nSB2128969]

LME三个月期锡CMSN3收报每吨21,900美元,周三报21,745美元,三个月期锌CMZN3收报2,030美元,昨日收报2,027美元.

期铅CMPB3收盘时没有交易,买价报2,214美元,周三报2,239美元.期镍CMNI3收盘时亦没有交易,买价报17,175美元,周三报17,550美元.期铝CMAL3收盘时没有交易,卖价报2,085美元,周三报2,105美元.

以下为1718GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.75 -3.75 -1.02 344.75 5.51

LME期铝 2084.75 -20.25 -0.96 2020.00 3.21

LME期铜 7990.00 -85.00 -1.05 7600.00 5.13

LME期铅 2212.00 -27.00 -1.21 2034.00 8.75

LME期镍 17188.00 -362.00 -2.06 18650.00 -7.84

LME期锡 21730.00 -15.00 -0.07 19200.00 13.18

LME期锌 2022.75 -4.25 -0.21 1845.00 9.63

上海期铝 15330.00 -70.00 -0.45 15845.00 -3.25

上海期铜 57340.00 -390.00 -0.68 55360.00 3.58

上海期锌 15285.00 -65.00 -0.42 14795.00 3.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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